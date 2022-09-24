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Україна – Вірменія – 5:0

"Українська правда"Субота, 24 вересня 2022, 18:03
Кадр з матчу, фото: Грігор Григорян, УАФ

Збірна України розгромила Вірменію в матчі п'ятого туру Ліги Націй УЄФА. Виїзний поєдинок закінчився з рахунком 5:0 на користь "синьо-жовтих".

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Рахунок поєдинку було відкрито на 22-й хвилині. Свій дебютний гол за головну команду країни провів захисник Олександр Тимчик, який скористався прострілом Олександра Зубкова.

Решту голів було відкладено до другої половини зустрічі. На 57-й хвилині тандем Тимчика із Зубковим подвоїв перевагу гостей. Тепер вже захисник, пройшовши правим флангом, прострілював до штрафного, а вінгер одним дотиком спрямовував м'яч у ворота.

Ще за 12 хвилин Україна організувала динамічну комбінацію, яку навісом закінчував Зубков. До м'яча, що опускався поблизу воріт господарів, першим встиг нападник Артем Довбик, що оформив розгром суперника - 3:0.

До чотирьох голів різницю в рахунку доводив уже півзахисник Данило Ігнатенко. Той з-за меж карного майданчика влучно поклав м'яч у нижній кут воріт.

Крапку ж поставив п'ятий гол України. Його записав на свій рахунок Довбик, що оформив дубль, додавши до нього результативну передачу.

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Нагадаємо: Команда Олександра Петракова розпочала тиждень з розгромної поразки від Шотландії (0:3). Та через неї втратила лідерство у групі "B1" напередодні двох заключних матчів поточного розіграшу турніру - проти Вірменії та номінально домашньої зустрічі з шотландцями в Польщі.

Україна зустрічалася з Вірменією в третьому турі Ліги Націй. Тоді підопічним Петракова вдалося розгромити суперника в польській Лодзі, де "синьо-жовті" проводили домашні матчі на тлі повномаштабної війни в Україні.

У порівнянні з грою проти Шотландії до складу збірної України повернувся захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко. Перший матч команди цього тижня він пропускав через пошкодження.

Теми: Вірменіяфутбол
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