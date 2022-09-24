Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Украина - Армения - 5:0

"Украинская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 18:03
Кадр с матча, фото: Григор Григорян, УАФ

Сборная Украины разгромила Армению в матче пятого тура Лиги Наций УЕФА. Выездной поединок закончился со счетом 5:0 в пользу "сине-желтых".

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Счет поединка был открыт на 22-й минуте. Свой дебютный гол за главную команду страны провел защитник Александр Тымчик, который воспользовался прострелом Александра Зубкова.

Остальные голы были отложены до второй половины встречи. На 57-й минуте тандем Тымчика с Зубковым удвоил преимущество гостей. Теперь уже защитник, пройдя по правому флангу, простреливал в штрафную, а вингер одним касанием направлял мяч в ворота.

Еще через 12 минут Украина организовала динамичную комбинацию, которую навесом заканчивал Зубков. К мячу, опускавшемуся вблизи ворот хозяев, первым успел нападающий Артем Довбик, оформивший разгром соперника - 3:0.

До четырех голов разницу в счете доводил уже полузащитник Данило Игнатенко. Тот из-за пределов штрафной площадки точно положил мяч в нижний угол ворот.

Точку же поставил пятый гол Украины. Его записал на свой счет Довбик, оформивший дубль, добавив к нему результативную передачу.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Команда Александра Петракова начала неделю с разгромного поражения от Шотландии (0:3). И из-за него потеряла лидерство в группе "B1" накануне двух заключительных матчей текущего розыгрыша турнира - против Армении и номинально домашней встречи с шотландцами в Польше.

Украина встречалась с Арменией в третьем туре Лиги Наций. Тогда подопечным Петракова удалось разгромить соперника в польской Лодзи, где "сине-желтые" проводили домашние матчи на фоне полномасштабной войны в Украине.

По сравнению с игрой против Шотландии в состав сборной Украины вернулся защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко. Первый матч команды на этой неделе он пропускал из-за повреждения.

Темы: Арменияфутбол
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW

ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование

ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

Все новости...
Армения
Сразу после выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван
Армения и Азербайджан при посредничестве США заявили о готовности к переговорам
МИД Азербайджана выразил "глубокое сожаление" из-за заявлений Пелоси в Ереване
Последние новости
07:43
06:45
ВСУ дали отпор врагу в районах 6 населенных пунктов – сводка
05:39
Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW
04:40
Польша усиливает границу новой группировкой
03:48
Зеленский: "Мы ответим агрессору на все удары"
02:52
ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование
02:26
5 мин и 11 прилетов – в ОВА сообщили о вражеских обстрелах Сумщины
01:33
Воздушники рассказали, как сбивают запущенные Россией иранские беспилотники
00:48
ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью
23:31
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"
Все новости...