ЗСУ знищили 4 ворожі літаки – зведення Генштабу

У суботу українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки, 5 безпілотників та крилату ракету росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів".

Деталі: За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.

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Разом з тим, окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

Противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;

напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;

напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка; на Краматорському напрямку – Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;

напрямку – Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;

напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка.

напрямку – Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

та напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА.

На території РФ тривають заходи часткової мобілізації. У звʼязку з низькими мотивацією та готовністю громадян Росії брати участь у бойових діях на території України, в населених пунктах Краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку. На основних дорогах виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення.

Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України.

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