ВСУ уничтожили 4 вражеских самолета – сводка Генштаба

В субботу украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета, 5 беспилотников и крылатую ракету россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

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Дословно: "Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов".

Детали: За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Отрадовка, Невельское и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

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Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразила 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери врага уточняются.

Вместе с тем, оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Южное, Малые Щербаки.

Противник наносил огневое поражение из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелечья, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Гороховатка;

направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелечья, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Гороховатка; на Краматорском направлении – Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;

направлении – Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Отрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Роздоловка;

направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Отрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Роздоловка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

направлении – Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Временка.

и направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Временка. На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БПЛА.

На территории РФ продолжаются мероприятия частичной мобилизации. В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали подомовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. На основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения.

Мобилизованный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, которые понесли многочисленные потери в ходе войны на территории Украины.

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