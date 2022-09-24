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В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух – мер

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 22:23
ілюстративне фото РІА Мелітополь

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області у суботу ввечері стався гучний вибух.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, ТАСС із посиланням на окупаційну адміністрацію Мелітополя

Дослівно Федоров: "Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя".

Деталі: Федоров повідомив, що, за інформацією очевидців, у бік вибуху поїхала пожежна машина.

"Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз", - додав він.

Своєю чергою, окупаційна адміністрація Мелітополя заявила, що в місті було здійснено спробу диверсії на електропідстанції, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Там заявили, що внаслідок підриву СВП на електропідстанції Мелітополя почалося загоряння, яке працівники загасили своїми силами.

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Передісторія:

  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.

Теми: Мелітопольвибух
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