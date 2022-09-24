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В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 22:23
В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
иллюстративное фото РИА Мелитополь

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, ТАСС со ссылкой на оккупационную администрацию Мелитополя 

Дословно Федоров: "Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя".

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Детали: Федоров сообщил, что, по информации очевидцев, в сторону взрыва поехала пожарная машина.

"Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - добавил он.

В свою очередь, оккупационная администрация Мелитополя заявила, что в городе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство.

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Там заявили, что в результате подрыва СВУ на электроподстанции Мелитополя началось возгорание, которое работники потушили своими силами.

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.

Темы: Мелитопольвзрыв
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