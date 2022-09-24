В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, ТАСС со ссылкой на оккупационную администрацию Мелитополя
Дословно Федоров: "Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя".
Детали: Федоров сообщил, что, по информации очевидцев, в сторону взрыва поехала пожарная машина.
"Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - добавил он.
В свою очередь, оккупационная администрация Мелитополя заявила, что в городе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство.
Там заявили, что в результате подрыва СВУ на электроподстанции Мелитополя началось возгорание, которое работники потушили своими силами.
Предыстория:
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.