В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, ТАСС со ссылкой на оккупационную администрацию Мелитополя

Дословно Федоров: "Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя".

Детали: Федоров сообщил, что, по информации очевидцев, в сторону взрыва поехала пожарная машина.

"Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - добавил он.

В свою очередь, оккупационная администрация Мелитополя заявила, что в городе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство.

Там заявили, что в результате подрыва СВУ на электроподстанции Мелитополя началось возгорание, которое работники потушили своими силами.

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