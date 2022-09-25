ДПСУ про напрямок Білорусі: Сили оборони роблять все, щоб не допустити провокацій чи вторгнення

Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокацій на кордоні з Білоруссю, але до цього напрямку прикута особлива увага.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 25 вересня

Деталі: Журналісти попросили речника прикордонної служби прокоментувати інформацію розвідки щодо російських найманців ПВК "Ліга", які прибули до Мінська, і можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні. Демченко зазначив, що наразі провокацій на цьому напрямку не було, але всі сили оборони тримають цей відтинок кордону під посиленим контролем.

Пряма мова: "На даний момент, на щастя, ситуація стабільна, всі сили безпеки та оборони нашої країни контролюють лінію кордону, прикордоння, і роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок, адже ми добре розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни.

Не виключається… ніколи не виключалося, що підрозділи збройних сил РБ можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації. Тому всі сили оборони: і прикордонники, і ЗСУ і нацгвардійці - на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче – вторгнення".

Що передувало: За інформацією ЦНС, отриманою від білоруського підпілля, до Мінська 20 вересня прибуло 130 найманців ПВК "Ліга" з особистою зброєю та боєприпасами. Їм нібито було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Зазначалось, що окупанти можуть використати цих найманців для вчинення диверсій на кордоні Білорусі з Україною.