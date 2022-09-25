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ДПСУ про напрямок Білорусі: Сили оборони роблять все, щоб не допустити провокацій чи вторгнення

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 10:23
ДПСУ про напрямок Білорусі: Сили оборони роблять все, щоб не допустити провокацій чи вторгнення
ілюстративне фото ДПСУ

Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокацій на кордоні з Білоруссю, але до цього напрямку прикута особлива увага.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 25 вересня

Деталі: Журналісти попросили речника прикордонної служби прокоментувати інформацію розвідки щодо російських найманців ПВК "Ліга", які прибули до Мінська, і можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні. Демченко зазначив, що наразі провокацій на цьому напрямку не було, але всі сили оборони тримають цей відтинок кордону під посиленим контролем.

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Пряма мова: "На даний момент, на щастя, ситуація стабільна, всі сили безпеки та оборони нашої країни контролюють лінію кордону, прикордоння, і роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок, адже ми добре розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни.

Не виключається… ніколи не виключалося, що підрозділи збройних сил РБ можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації. Тому всі сили оборони: і прикордонники, і ЗСУ і нацгвардійці - на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче – вторгнення".

Що передувало: За інформацією ЦНС, отриманою від білоруського підпілля, до Мінська 20 вересня прибуло 130 найманців ПВК "Ліга" з особистою зброєю та боєприпасами. Їм нібито було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

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Зазначалось, що окупанти можуть використати цих найманців для вчинення диверсій на кордоні Білорусі з Україною.

Теми: війнаБілорусьПрикордонна служба
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