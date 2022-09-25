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ГПСУ о направлении Беларуси: Силы обороны делают все, чтобы не допустить провокаций или вторжения

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 10:23
ГПСУ о направлении Беларуси: Силы обороны делают все, чтобы не допустить провокаций или вторжения
иллюстративное фото ГПСУ

Государственная пограничная служба пока не фиксирует провокаций на границе с Беларусью, но к этому направлению приковано особое внимание.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 25 сентября

Детали: Журналисты попросили представителя пограничной службы прокомментировать информацию разведки о российских наемниках ЧВК "Лига", которые прибыли в Минск, и могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе. Демченко отметил, что пока провокаций на этом направлении не было, но все силы обороны держат этот отрезок границы под усиленным контролем.

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Прямая речь: "На данный момент, к счастью, ситуация стабильна, все силы безопасности и обороны нашей страны контролируют линию границы, приграничье, и делают все необходимое, чтобы укрепить это направление, ведь мы хорошо понимаем, что Беларусь поддерживает Россию в войне против нашей страны.

Не исключается... никогда не исключалось, что подразделения вооруженных сил РБ могут зайти на территорию Украины или могут создавать провокации. Поэтому все силы обороны: и пограничники, и ВСУ и нацгвардейцы - на своих местах на этом направлении, чтобы контролировать ситуацию, не допустить провокаций и тем более - вторжения".

Что предшествовало: По информации ЦНС, полученной от белорусского подполья, в Минск 20 сентября прибыло 130 наемников ЧВК "Лига" с личным оружием и боеприпасами. Им якобы было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

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Отмечалось, что оккупанты могут использовать этих наемников для совершения диверсий на границе Беларуси с Украиной.

Темы: войнаБеларусьПограничная служба
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