У Росії заборонять виїзд чоловікам після "референдумів" – росЗМІ

Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовників, близьких до адміністрації президента РФ

Деталі: За словами першого джерела, найімовірніша дата введення заборони - 28 вересня.

Друге джерело, теж близьке до АП, каже, що це станеться після "референдумів", які проводять у самопроголошених "ДНР", "ЛНР" і на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Вони завершаться ввечері 27 вересня.

Співрозмовник зазначив, що буде подоба "виїзних віз": для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Нагадаємо: Раніше вже повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.