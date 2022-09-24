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У Кремлі думають ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 19:58
У Кремлі думають ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків – ЗМІ
Володимир Путін і Сергій Шойгу, фото AFP via Getty Images

У Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон, а звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком.

Джерело: "Медуза" з посиланням на російське видання "Верстка"

Деталі: За даними джерел "Верстки" в парламенті РФ, звернення Путіна до Федеральних зборів 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком, коли Росія незаконно анексувала Крим.

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Це означає, що депутатів і сенаторів, найімовірніше, зберуть у Георгіївській залі Кремля, Путін звернеться до них за підсумками проведених "референдумів" на окупованих територіях, потім має бути підписання "договору" про "приєднання" цих територій. Можливий також варіант, що Путін приїде до Держдуми.

Також зараз у Кремлі обговорюється можливість введення воєнного стану. За словами співрозмовників видання, це станеться в тому випадку, якщо Україна продовжить атакувати так звані "приєднані території", тобто окуповані РФ території України, на яких будуть сфабриковані "референдуми" про приєднання до Росії.

План запровадити воєнний стан два джерела, близькі до Кремля, називали "небажаним, але можливим".

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Крім того, за словами одного з них, заборону на виїзд із Росії чоловіків, які підлягають призову, може бути оголошено ще до звернення президента, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають із країни, як такий, що "викликає тривогу".

На початку тижня цей план буде обговорюватися президентом і представниками парламенту та уряду РФ, тоді й буде остаточно сформульовано рішення.

Передісторія:

Теми: РосіяПутінвійнамобілізація
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