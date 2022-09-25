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В России запретят выезд мужчинам после "референдумов" – росСМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 13:22
В России запретят выезд мужчинам после референдумов – росСМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

Источник: "Медуза" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента РФ

Детали: По словам первого источника, наиболее вероятная дата введения запрета – 28 сентября.

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Второй источник, тоже близкий к АП, говорит, что это произойдет после "референдумов", которые проводят в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Они завершатся вечером 27 сентября.

Собеседник отметил, что будет подобие "выездных виз": для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

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Напомним: Раньше уже сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу

Темы: Росcиямобилизацияоккупациявойна
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