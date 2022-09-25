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ДПСУ: росіяни забирають з поля бою хіба що офіцерський склад

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 13:59
ДПСУ: росіяни забирають з поля бою хіба що офіцерський склад
фото ДПСУ

Українські військові отримали чергове підтвердження того, що російські загарбники забирають з поля бою максимум – полеглих з офіцерського складу.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Деталі: За даними прикордонників, в ході вересневого контрнаступу на Донеччині в районі Святогірська на покинутій позиції загарбників з-поміж сміття та спаленої техніки прикордонники знайшли кашкет окупанта з підписом "ст. л-т Санжиев С.Б.".

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Вони вказують, що власник цього аксесуара виявився рідкісним загарбником, чию загибель визнали в РФ.

Зокрема 15 вересня ЗМІ та соцмережі повідомили про прощання в Калмикії за участі міських і районних чиновників зі старшим лейтенантом Сананом Басанговичом Санжиєвим. Він був замполітом роти десантників.

 

Водночас, за даними ДПСУ, решта загиблих, вочевидь, нижчих за рангом, так і залишилися в українській землі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 12 вересня стало відомо, що Сили оборони України на Донеччині увійшли до Святогірська і проводять зачистку місцевості.

Читайте також: Святогірськ повертається. Як батальйон Кульчицького обороняв Святі Гори на Донеччині, а нині пішов у контрнаступ

Теми: війнаПрикордонна служба
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