ДПСУ: росіяни забирають з поля бою хіба що офіцерський склад

Українські військові отримали чергове підтвердження того, що російські загарбники забирають з поля бою максимум – полеглих з офіцерського складу.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Деталі: За даними прикордонників, в ході вересневого контрнаступу на Донеччині в районі Святогірська на покинутій позиції загарбників з-поміж сміття та спаленої техніки прикордонники знайшли кашкет окупанта з підписом "ст. л-т Санжиев С.Б.".

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Вони вказують, що власник цього аксесуара виявився рідкісним загарбником, чию загибель визнали в РФ.

Зокрема 15 вересня ЗМІ та соцмережі повідомили про прощання в Калмикії за участі міських і районних чиновників зі старшим лейтенантом Сананом Басанговичом Санжиєвим. Він був замполітом роти десантників.

Водночас, за даними ДПСУ, решта загиблих, вочевидь, нижчих за рангом, так і залишилися в українській землі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 12 вересня стало відомо, що Сили оборони України на Донеччині увійшли до Святогірська і проводять зачистку місцевості.

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