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ГПСУ: россияне забирают с поля боя разве что офицеров

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 13:59
ГПСУ: россияне забирают с поля боя разве что офицеров
фото ГПСУ

Украинские военные получили очередное подтверждение того, что российские захватчики забирают с поля боя максимум - павших из офицерского состава.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Детали: По данным пограничников, в ходе сентябрьского контрнаступления в Донецкой области в районе Святогорска на заброшенной позиции захватчиков среди мусора и сожженной техники пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т Санжиев С.Б.".

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Они указывают, что владелец указанного аксессуара оказался редким захватчиком, чью гибель признали в РФ.

В частности 15 сентября СМИ и соцсети сообщили о прощании в Калмыкии с участием городских и районных чиновников со старшим лейтенантом Сананом Басанговичем Санжиевым. Он был замполитом роты десантников.

 

В то же время, по данным ГПСУ, остальные погибшие, очевидно, более низкого ранга, так и остались в украинской земле.

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Напомним: 12 сентября стало известно, что Силы обороны Украины в Донецкой области вошли в Святогорск и проводят зачистку местности.

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Темы: войнаПограничная служба
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