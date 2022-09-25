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"План виконаний": Аксьонов оголосив про закінчення мобілізації в Криму

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 14:14
АКСЬОНОВ. ФОТО З TELEGRAM

Заходи, пов'язані з частковою мобілізацією, завершаться в Криму сьогодні, 25 вересня до кінця дня, повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов.

Джерело: Аксьонов у відеозверненні

Пряма мова Аксьонова: "Слова подяки кримчанам, які виконали свій обов'язок, проявили мужність і прийшли до військкоматів, щоб приєднатися до Збройних сил Росії.

Сьогодні (25 вересня - ред.) до кінця дня мобілізаційні заходи в Криму будуть завершені.

Деталі: За його словами, план із призову "виконано в повному обсязі".

Передісторія: Кримські татари виїжджають з окупованого Криму через мобілізацію.

Теми: КримокупаціямобілізаціяРосія
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