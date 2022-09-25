"План выполнен": Аксенов объявил об окончании мобилизации в Крыму

Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму сегодня, 25 сентября до конца дня, сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: Аксенов в видеообращении

Прямая речь Аксенова: "Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России.

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Сегодня (25 сентября – ред.) до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены.

Детали: По его словам, план по призыву "выполнен в полном объеме".

Напомним: Крымские татары выезжают из оккупированного Крыма. Не хотят воевать против своей страны и убивать украинцев.