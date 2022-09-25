Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"План выполнен": Аксенов объявил об окончании мобилизации в Крыму

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 14:14
План выполнен: Аксенов объявил об окончании мобилизации в Крыму
АКСеНОВ. ФОТО с TELEGRAM

Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму сегодня, 25 сентября до конца дня, сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: Аксенов в видеообращении

Прямая речь Аксенова: "Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России.

Реклама:

Сегодня (25 сентября – ред.) до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены.

Детали: По его словам, план по призыву "выполнен в полном объеме".

Напомним: Крымские татары выезжают из оккупированного Крыма. Не хотят воевать против своей страны и убивать украинцев.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: КрымоккупациямобилизацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Россия запретила сборным выезжать за границу, чтобы спортсмены не сбежали от мобилизации - СМИ
ПВО сбила иранский дрон, который пытался атаковать Николаев
Оккупанты формируют батальон из украинских пленных и заставляют голосовать – ЦПД
Освобожденные командиры из "Азовстали" проходят медосмотры в Турции – Ермак
Последние новости
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
Все новости...
Реклама: