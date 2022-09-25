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Росія заборонила збірним виїжджати за кордон, щоб спортсмени не втекли від мобілізації – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 15:05
Росія заборонила збірним виїжджати за кордон, щоб спортсмени не втекли від мобілізації – ЗМІ
фото: міністерство спорту рф

Російським національним збірним заборонили виїзд за кордон для участі в тренувальних зборах та змаганнях.

Джерело: ТАСС, Inside the Games із посиланням на Міністерство спорту РФ

Деталі: Міністр спорту Росії Олег Матицин розповів про наказ Міністерства спорту РФ про тимчасове скасування тренувальних зборів і змагань за участю національних команд Росії за кордоном.

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Він заявив, що це рішення продиктоване курсом на "зміцнення національної спортивної галузі та формування спортивного й економічного суверенітету".

Проте видання Inside the Games вважає, що це може бути спробою запобігти дезертирству провідних спортсменів. В Росії днями оголосили "часткову" мобілізацію на війну в Україну, і багато чоловіків, в тому числі й спортсменів, покинули або намагаються покинути країну-окупанта.

Нагадаємо: Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

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Теми: Росіямобілізаціяспортокупація
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