Россия запретила сборным выезжать за границу, чтобы спортсмены не сбежали от мобилизации - СМИ

Российским национальным сборным запретили выезд за границу для участия в тренировочных сборах и соревнованиях.

Источник: ТАСС, Inside the Games со ссылкой на Министерство спорта РФ

Детали: Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о приказе Министерства спорта РФ о временной отмене тренировочных сборов и соревнований с участием национальных команд России за рубежом.

Он заявил, что это решение продиктовано курсом на "укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета".

Однако издание Inside the Games считает, что это может быть попыткой предотвратить дезертирство ведущих спортсменов. В России на днях объявили "частичную" мобилизацию на войну в Украину, и многие мужчины, в том числе и спортсмены, покинули или пытаются покинуть страну-оккупанта.

Напомним: Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.