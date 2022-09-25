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Россия запретила сборным выезжать за границу, чтобы спортсмены не сбежали от мобилизации - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 15:05
Россия запретила сборным выезжать за границу, чтобы спортсмены не сбежали от мобилизации - СМИ
фото: министерство спорта рф

Российским национальным сборным запретили выезд за границу для участия в тренировочных сборах и соревнованиях.

Источник: ТАСС, Inside the Games со ссылкой на Министерство спорта РФ

Детали: Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о приказе Министерства спорта РФ о временной отмене тренировочных сборов и соревнований с участием национальных команд России за рубежом.

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Он заявил, что это решение продиктовано курсом на "укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета".

Однако издание Inside the Games считает, что это может быть попыткой предотвратить дезертирство ведущих спортсменов. В России на днях объявили "частичную" мобилизацию на войну в Украину, и многие мужчины, в том числе и спортсмены, покинули или пытаются покинуть страну-оккупанта.

Напомним: Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

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Темы: Росcиямобилизацияспортоккупация
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