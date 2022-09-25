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ППО збила іранський дрон, який намагався атакувати Миколаїв

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 16:17
дрон-камікадзе Shahed-136. ілюстративне фото Повітряних сил

Протиповітряна оборона збила дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв".

Що передувало: 25 вересня російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136 центр Одеси, сталася пожежа.

Один БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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