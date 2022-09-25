ППО збила іранський дрон, який намагався атакувати Миколаїв
Неділя, 25 вересня 2022, 16:17
Протиповітряна оборона збила дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв.
Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Дослівно: "25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв".
Що передувало: 25 вересня російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136 центр Одеси, сталася пожежа.
Один БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони.
Читайте також: У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії