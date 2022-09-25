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ПВО сбила иранский дрон, который пытался атаковать Николаев

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 16:17
дрон-камикадзе Shahed-136. иллюстративное фото Воздушных сил

Противовоздушная оборона Украины сбила дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136, которым россияне пытались атаковать Николаев.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"

Дословно: "25 сентября около 15.00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев".

Что предшествовало: 25 сентября российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136 центр Одессы, произошел пожар.

Один БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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