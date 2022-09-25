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Окупанти формують батальйон з українських полонених і змушують голосувати – ЦПД

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 17:02
Окупанти формують батальйон з українських полонених і змушують голосувати – ЦПД
графіка з Telegram ЦПД

Окупанти формують з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, "козачий батальйон" імені Б.Хмельницького", а також змушують полонених голосувати за приєднання до Росії на "референдумі".

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Дослівно: "Окупанти формують з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, "козачий батальйон" імені Б.Хмельницького"".

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Деталі: У ЦПД заявили також, що російські пропагандистські ЗМІ повідомили про звернення 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців ЗСУ до бойовиків з проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР".

Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати на "референдумі" за приєднання області до складу РФ.

"Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т.зв. "ДНР", що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі", - наголосили в ЦПД.

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Там наголосили, що це "голосування" є черговою маніпуляцією, спрямованою на просування на окупованих територіях кремлівського наративу, що начебто "серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ".

Що передувало: Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених у порушення Женевської конвенції.

Теми: полоненіокупаціявійнареферендум
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