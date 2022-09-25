Оккупанты формируют батальон из украинских пленных и заставляют голосовать – ЦПД

Оккупанты формируют из украинских военнопленных, удерживаемых в Еленовской колонии, "казачий батальон" имени Б.Хмельницкого", а также заставляют пленных голосовать за присоединение к России на "референдуме".

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Дословно: "Оккупанты формируют из украинских военнопленных, удерживаемых в Еленовской колонии, "казачий батальон" имени Б.Хмельницкого"".

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Детали: В ЦПД заявили также, что российские пропагандистские СМИ сообщили об обращении 11 мужчин и 23 женщин-военнослужащих ВСУ к боевикам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".

Еще 57 украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области заставили проголосовать на "референдуме" за присоединение области в состав РФ.

"Чтобы придать провокации хоть какую-то правдоподобность, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в т.н. "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", - отметили в ЦПД.

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Там отметили, что это "голосование" является очередной манипуляцией, направленной на продвижение на оккупированных территориях кремлевского нарратива, что якобы "среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к РФ".

Что предшествовало: Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции.