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Ще у трьох регіонах Росії підпалили військкомати - ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 18:11
Ще у трьох регіонах Росії підпалили військкомати - ЗМІ
Наслідки пожежі у військкоматі в Кіровську, фото 47news

У неділю в Калінінградській і Ленінградській областях Росії, а також у Мордовії підпалили військкомати.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали 47news, Amber Mash, "Калининград №1", 7х7

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Деталі: У місті Кіровськ Ленінградської області підпалили військкомат, підвісивши на віконну решітку каністру з пальним.

Як повідомляє 47news, о пів на п'яту ранку невідомий у Кіровську просвердлив отвір у вікні одного з кабінетів військкомату і вставив у нього шланг, який поступово подавав пальне з каністри, підвішеної до решітки на вікні. Загорівся кабінет площею близько десяти квадратних метрів, пожежу загасив нічний сторож. Палія поки зловити не вдалося.

У Черняховську в Калінінградській області у військкомат кинули "коктейль Молотова", повідомляє Amber Mash. Стверджується, що загорілася стіна будівлі, площа пожежі становила півтора метра, але її загасили чергові. При цьому "Калининград №1" стверджує, що загорілася тільки табличка, а сама будівля не постраждала. Обидва канали повідомляють, що зараз на місці поліцейські проводять перевірку. Amber Mash уточнює, що палія затримали.

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Також у ніч на неділю загорівся військкомат у місті Рузаївка в Мордовії після того, як у вікно будівлі кинули два "коктейлі Молотова". Про це повідомляє 7х7 із посиланням на сам військкомат.

Крім того, стало відомо, що загорілася будівля адміністрації під Гатчиною в Ленінградській області. У неї теж кинули "коктейлі Молотова". Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, постраждалих немає.

Що передувало: 23 вересня повідомлялося, що від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях. 

Теми: Росіямобілізаціяпожежа
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