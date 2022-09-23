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У Росії намагалися спалити 5 військкоматів після оголошення мобілізації – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 11:33
Наслідки підпалу військкомату в Амурській області, фото Telegram-канал Mash

Від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях. 

Джерело: Медуза 

Деталі: У ніч на 23 вересня невідомі кинули у вікно військкомату в Хабаровську "коктейль Молотова". Поліцейським дали розпорядження перевіряти порядок біля районних військкоматів кожні дві години.

Раніше намагалися спалити військкомат у місті Вільний в Амурській області. За даними видання, відомі випадки підпалів у Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також селі Кира в Забайкаллі.

Крім того, в Росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. Зокрема, у ніч на 23 вересня пожежа сталася в мерії Камишина у Волгоградській області, а також у будинку культури в селищі Цілинний на Алтаї, де розташована адміністрація сільради. 

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Теми: Росіямобілізаціяпожежавійна
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