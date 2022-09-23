У Росії намагалися спалити 5 військкоматів після оголошення мобілізації – ЗМІ

Від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях.

Джерело: Медуза

Деталі: У ніч на 23 вересня невідомі кинули у вікно військкомату в Хабаровську "коктейль Молотова". Поліцейським дали розпорядження перевіряти порядок біля районних військкоматів кожні дві години.

Раніше намагалися спалити військкомат у місті Вільний в Амурській області. За даними видання, відомі випадки підпалів у Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також селі Кира в Забайкаллі.

Крім того, в Росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. Зокрема, у ніч на 23 вересня пожежа сталася в мерії Камишина у Волгоградській області, а також у будинку культури в селищі Цілинний на Алтаї, де розташована адміністрація сільради.

Передісторія:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.

Увечері того ж дня росіяни вийшли на акцію протесту. За попередньою інформацією, на мітингах було затримано щонайменше 1 176 осіб.

У ніч на 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольятті Самарської області.