Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії намагалися спалити 5 військкоматів після оголошення мобілізації – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 11:33
У Росії намагалися спалити 5 військкоматів після оголошення мобілізації – ЗМІ
Наслідки підпалу військкомату в Амурській області, фото Telegram-канал Mash

Від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях. 

Джерело: Медуза 

Деталі: У ніч на 23 вересня невідомі кинули у вікно військкомату в Хабаровську "коктейль Молотова". Поліцейським дали розпорядження перевіряти порядок біля районних військкоматів кожні дві години.

Реклама:

Раніше намагалися спалити військкомат у місті Вільний в Амурській області. За даними видання, відомі випадки підпалів у Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також селі Кира в Забайкаллі.

Крім того, в Росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. Зокрема, у ніч на 23 вересня пожежа сталася в мерії Камишина у Волгоградській області, а також у будинку культури в селищі Цілинний на Алтаї, де розташована адміністрація сільради. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіямобілізаціяпожежавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
"Бавовна" на День знань: під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет – джерело
Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську
Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: