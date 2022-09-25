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Еще в трех регионах России подожгли военкоматы - СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 18:11
Последствия пожара в военкомате в Кировске, фото 47news

В воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии подожгли военкоматы.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы 47news, Amber Mash, "Калининград №1", 7х7

Детали: В городе Кировск Ленинградской области подожгли военкомат, подвесив на оконную решетку канистру с горючим.

Как сообщает 47news, в половину пятого утра неизвестный в Кировске просверлил отверстие в окне одного из кабинетов военкомата и вставил в него шланг, который постепенно подавал горючее из канистры, подвешенной к решетке на окне. Загорелся кабинет площадью около десяти квадратных метров, пожар потушил ночной сторож. Поджигателя пока поймать не удалось.

В Черняховске в Калининградской области в военкомат бросили "коктейль Молотова", сообщает Amber Mash. Утверждается, что загорелась стена здания, площадь пожара составляла полтора метра, но его потушили дежурные. При этом "Калининград №1" утверждает, что загорелась только табличка, а самое здание не пострадало. Оба канала сообщают, что сейчас на месте полицейские проводят проверку. Amber Mash уточняет, что поджигателя задержали.

Также в ночь на воскресенье загорелся военкомат в городе Рузаевка в Мордовии после того, как в окно здания бросили два "коктейля Молотова". Об этом сообщает 7х7 со ссылкой на сам военкомат.

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Кроме того, стало известно, что загорелось здание администрации под Гатчиной в Ленинградской области. В него тоже бросили "коктейли Молотова". Площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет.

Что предшествовало: 23 сентября сообщалось, что с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. 

Темы: Росcиямобилизацияпожар
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