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В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух – мер

"Українська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 18:12
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На півночі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області вибухнула автівка.

Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова.

За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію".

Трохи пізніше Федоров додав: "Уточнена інформація: одне авто точно згоріло вщент".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше в неділю голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на окупованій Луганщині в Алчевську стався вибух на ворожому складі, а в Маньківці підірвали казарми росіян.

Нагадаємо: В ці дні окупанти проводять у Мелітополі та на інших захоплених територіях України фейкові референдуми про приєднання до Росії.

Теми: Мелітопольвибухвійнаокупація
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