В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух – мер
Неділя, 25 вересня 2022, 18:12
На півночі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області вибухнула автівка.
Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова.
За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію".
Трохи пізніше Федоров додав: "Уточнена інформація: одне авто точно згоріло вщент".
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Що передувало: Раніше в неділю голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на окупованій Луганщині в Алчевську стався вибух на ворожому складі, а в Маньківці підірвали казарми росіян.
Нагадаємо: В ці дні окупанти проводять у Мелітополі та на інших захоплених територіях України фейкові референдуми про приєднання до Росії.