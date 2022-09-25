В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
Воскресенье, 25 сентября 2022, 18:12
На севере временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области взорвалась машина.
Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова.
По предварительным данным, горит авто. Собираем подробную информацию".
Чуть позже Федоров добавил: "Уточненная информация: одно авто точно сгорело дотла".
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Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что на оккупированной Луганщине в Алчевске произошел взрыв на вражеском складе, а в Маньковке взорвали казармы россиян.
Напомним: В эти дни оккупанты проводят в Мелитополе и на других захваченных территориях Украины фейковые референдумы о присоединении к России.