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В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр

"Украинская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 18:12
скриншот

На севере временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области взорвалась машина.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова.

По предварительным данным, горит авто. Собираем подробную информацию".

Чуть позже Федоров добавил: "Уточненная информация: одно авто точно сгорело дотла".

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Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что на оккупированной Луганщине в Алчевске произошел взрыв на вражеском складе, а в Маньковке взорвали казармы россиян.

Напомним: В эти дни оккупанты проводят в Мелитополе и на других захваченных территориях Украины фейковые референдумы о присоединении к России.

Темы: Мелитопольвзрыввойнаоккупация
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