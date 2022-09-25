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Повітряні сили знищили російський штурмовик і гелікоптер, який прилетів на підмогу

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 19:09

В небі над Херсонщиною зенітники Повітряних сил зннищили російський літак, який атакував українські позиції та гелікоптер ворога.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "25 вересня близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади".

Деталі: За поточну добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил також збито два безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині.

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Теми: Повітряні сили ЗСУ
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