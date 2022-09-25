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Воздушные силы уничтожили российский штурмовик и вертолет, который прилетел на подмогу

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 19:09

В небе над Херсонщиной зенитчики Воздушных сил уничтожили российский самолет, который атаковал украинские позиции и вертолет врага.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "25 сентября около 17.00 часов подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25, который атаковал наши войска на Херсонщине.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который так же успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады".

Детали: За текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.

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Темы: Воздушные силы ВСУ
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