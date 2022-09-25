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Махачкала: на акції проти мобілізації сутички, протестувальники відбивають затриманих

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 20:12
сутички в Махачкалі, скріншот відео

На акції проти мобілізації в Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) відбуваються затримання і зіткнення з поліцією, чутно постріли, протестувальники намагаються відбивати затриманих.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на місцеві телеграм-канали, "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що ввечері на місце проведення мітингу приїхала велика кількість силовиків.

Протестувальники кричать "Ні війні!" і "Наші діти не добриво", сперечаються з поліцейськими і відбивають у них затриманих.

На одному з відео видно, що поліцейський вдарив по обличчю затриманого протестувальника, якого вели двоє інших силовиків. Той у відповідь ударив поліцейського головою.

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На іншому відео видно, як поліцейський у Дагестані тікає від протестувальників.

Раніше в неділю глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що необхідно виправити помилки, які були на самому початку мобілізації. Він повідомив, що серед мобілізованих, які не відповідають критеріям мобілізації, були студенти і багатодітні батьки з малолітніми дітьми, а також "хлопці, які ніколи в житті не тримали в руках автомат".

Що передувало: У неділю протестувальники проти мобілізації перекрили трасу Хасавюрт-Махачкала біля села Ендірей, а поліція стріляла в повітря, намагаючись розігнати незгодних із мобілізацією.

Теми: Росіямобілізаціяакції
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