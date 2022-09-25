Махачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных

На акции против мобилизации в Махачкале (столица Дагестана, РФ) проходят задержания и столкновения с полицией, слышны выстрелы, протестующие пытаются отбивать задержанных.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на местные телеграм-каналы, "Медуза"

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Детали: Сообщается, что вечером на место проведения митинга приехало большое количество силовиков.

Протестующие кричат "Нет войне!" и "Наши дети не удобрение", спорят с полицейскими и отбивают у них задержанных.

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На одному из видео видно, что полицейский ударил по лицу задержанного протестующего, которого вели двое других силовиков. Тот в ответ ударил полицейского головой.

На другом видео видно, как полицейский в Дагестане убегает от протестующих.

Ранее в воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что необходимо исправить ошибки, которые были в самом начале мобилизации. Он сообщил, что среди мобилизованных, которые не соответствуют критериям мобилизации, были студенты и многодетные отцы с малолетними детьми, а также "ребята, которые никогда в жизни не держали в руках автомат".

Что предшествовало: В воскресенье протестующие против мобилизации перекрыли трассу Хасавюрт-Махачкала около села Эндирей, а полиция стреляла в воздух, пытаясь разогнать несогласных с мобилизацией.