У Дагестані спалахнули протести проти мобілізації, поліція почала стріляти

Удень 25 вересня жителі села Ендірей у Дагестані перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала, протестуючи проти мобілізації. Поліція відкрила стрілянину в повітря.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що з села у межах мобілізації призвали 110 осіб, і люди вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів і чоловіків.

Судячи з кадрів очевидців, поліція пострілами в повітря спробувала розігнати протестувальників. Чи є постраждалі або затримані, невідомо.

За інформацією видання, акції проти мобілізації почалися в різних регіонах Росії в перший день призову, 21 вересня. Відтоді в різних містах Росії затримали понад дві тисячі осіб, найбільше 21 вересня - понад 1300 осіб.

Українська правда, зокрема, писала, що у російському Якутську відбулася акція, на яку вийшли жінки, вимагаючи "припинити геноцид" і повернути чоловіків додому з війни проти України.

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