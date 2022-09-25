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У Дагестані спалахнули протести проти мобілізації, поліція почала стріляти

"Українська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 17:27
ілюстративне фото, www.kommersant.uk

Удень 25 вересня жителі села Ендірей у Дагестані перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала, протестуючи проти мобілізації. Поліція відкрила стрілянину в повітря.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що з села у межах мобілізації призвали 110 осіб, і люди вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів і чоловіків.

Судячи з кадрів очевидців, поліція пострілами в повітря спробувала розігнати протестувальників. Чи є постраждалі або затримані, невідомо.

За інформацією видання, акції проти мобілізації почалися в різних регіонах Росії в перший день призову, 21 вересня. Відтоді в різних містах Росії затримали понад дві тисячі осіб, найбільше 21 вересня - понад 1300 осіб.

Українська правда, зокрема, писала, що у російському Якутську відбулася акція, на яку вийшли жінки, вимагаючи "припинити геноцид" і повернути чоловіків додому з війни проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.

Теми: мобілізаціяРосіямітингивійна
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