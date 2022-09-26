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ОК "Південь": ЗСУ знищили п'ять російських складів і три танки

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 01:59

ЗСУ знищили  п’ять російських складів боєприпасів - в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці і на Кінбурнській Косі.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць авто-бронетехніки.

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На Миколаївщині знищено  дрон-камікадзе типу "Шахід-136". Також один безпілотник був знищений при виконанні завдань в Бериславському районі Херсонщини.

Наша авіація завдала по ворогу 9 ударів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань, відпрацювавши удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині та посиливши вогневий контроль Антонівського мосту.  Унеможливлений   альтернативний рух на переправі в районі Нової Каховки.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 25 вересня на Херсонщині було збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками.

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