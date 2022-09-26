Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ знищили п'ять російських складів і три танки

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 01:59

ЗСУ знищили  п’ять російських складів боєприпасів - в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці і на Кінбурнській Косі.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць авто-бронетехніки.

На Миколаївщині знищено  дрон-камікадзе типу "Шахід-136". Також один безпілотник був знищений при виконанні завдань в Бериславському районі Херсонщини.

Наша авіація завдала по ворогу 9 ударів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань, відпрацювавши удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині та посиливши вогневий контроль Антонівського мосту.  Унеможливлений   альтернативний рух на переправі в районі Нової Каховки.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 25 вересня на Херсонщині було збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками.

Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоРосіяни завдали ракетного удару по Первомайському, загинула дівчина - голова ОВА

Тимошенко судиться з МЗС через дипломатичний паспорт

Путін хоче, щоб Захід поважав Росію

фото, відеоЛукашенко прилетів до Путіна - розповідає про "непростий період"

Оголошена Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни - ISW

відеоУ Росії відкрили стрілянину в школі: 13 загиблих, десятки постраждалих

Усі новини...
Останні новини
15:36
"Time" присвятив номер Залужному, який готується до довгої боротьби
15:35
На Київщині - навчання саперів, можуть лунати вибухи
15:31
У Німеччині звільнили керівника енергокомпанії, який поїхав спостерігачем на псевдореферендум
15:23
В іранських дронах-камікадзе знайшли американські процесори
15:20
Єврокомісія оновить принципи візової політики через росіян, які втікають від мобілізації
15:16
"Референдум" у Мелітополі: людей змушують "голосувати" за родичів та сусідів – мер
15:15
Мережа WOG почала приймати оплату за пальне криптовалютою
15:14
Два українські університети потрапили до рейтингу найкращих вишів за рівнем працевлаштування
14:56
Гауляйтер Запорізької області Балицький вступив до партії Путіна
14:52
відео, фотоСБУ "розколола" полоненого росіянина, який розстріляв цивільного у Бучі
Усі новини...