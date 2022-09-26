ОК "Юг": ВСУ уничтожили пять российских складов и три танка

ВСУ уничтожили пять российских складов боеприпасов - в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что вражеская армия ослабла на 43 рашиста, 3 танка, самоходную артустановку и 9 единиц авто-бронетехники.

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На Николаевщине уничтожен дрон-камикадзе типа "Шахид-136". Также один беспилотник был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсонщины.

Наша авиация нанесла по врагу 9 ударов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач, отработав удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине и усилив огневой контроль Антоновского моста. Исключено альтернативное движение на переправе в районе Новой Каховки.

Напомним: Как сообщалось, 25 сентября на Херсонщине был сбит вражеский штурмовик Су-25, который атаковал наши войска. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже успешно уничтожен зенитчиками.