Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": ВСУ уничтожили пять российских складов и три танка

"Украинская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 01:59

ВСУ уничтожили пять российских складов боеприпасов - в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что вражеская армия ослабла на 43 рашиста, 3 танка, самоходную артустановку и 9 единиц авто-бронетехники.

На Николаевщине уничтожен дрон-камикадзе типа "Шахид-136". Также один беспилотник был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсонщины.

Наша авиация нанесла по врагу 9 ударов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач, отработав удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине и усилив огневой контроль Антоновского моста.  Исключено альтернативное движение на переправе в районе Новой Каховки.

Напомним: Как сообщалось, 25 сентября на Херсонщине был сбит вражеский штурмовик Су-25, который атаковал наши войска. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже успешно уничтожен зенитчиками.

Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоРоссияне нанесли ракетный удар по Первомайскому, погибла девушка - глава ОВА

Тимошенко судится с МИД из-за дипломатического паспорта

Путин хочет, чтобы Запад уважал Россию

фото, видеоЛукашенко прилетел з Путину – рассказывает о "непростом периоде"

Объявленная Путиным мобилизация не повлияет на ход войны - ISW

видеоВ России открыли стрельбу в школе: 13 погибших, десятки пострадавших

Все новости...
Последние новости
15:36
"Time" посвятил номер Залужному, который готовится к долгой борьбе
15:35
На Киевщине - учения саперов, могут раздаваться взрывы
15:23
В иранских дронах-камикадзе нашли американские процессоры
15:20
Еврокомиссия обновит принципы визовой политики из-за россиян, бегущих от мобилизации
15:16
"Референдум" в Мелитополе: людей заставляют "голосовать" за родственников и соседей - мэр
15:15
Сеть WOG начала принимать оплату за горючее криптовалютой
15:14
Два украинских университета попали в рейтинг лучших вузов по уровню трудоустройства
14:56
Гауляйтер Запорожской области Балицкий вступил в партию Путина
14:52
видео, фотоСБУ "расколола" пленного россиянина, который расстрелял гражданского в Буче
14:51
Параллельный импорт работает в России уже семь месяцев: кто помогает Кремлю
Все новости...