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ISW: Путін навіть не намагався підготувати населення Росії до війни та мобілізації

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 04:16
ISW: Путін навіть не намагався підготувати населення Росії до війни та мобілізації
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати населення Росії до війни та до мобілізації.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як пише ISW, російські високопоставлені чиновники і кремлівські глашатаї висміювали ідею того, що Росія вторгнеться в Україну, аж до самого початку вторгнення. Путін наполегливо продовжував називати вторгнення "спеціальною військовою операцією", а не війною, і не створював в Росії інформаційних умов для підготовки населення до мобілізації.

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Інформаційні промахи Путіна щодо цього особливо важливі, оскільки на російській землі немає ні українських військ, ні військ НАТО, і немає загрози вторгнення в російську глибинку. Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, які сприяли мобілізації населення в попередніх російських війнах, просто відсутні в цій агресивній війні, хоч би як Путін представляв її своєму народу.

Аналітики зазначають, що Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації. Швидких рішень цих проблем немає.

Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.

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Проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян на боротьбу, зрештою, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв'язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році.

Нагадаємо: У липні аналітики  ISW  припустили, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Теми: ПутінРосіямобілізаціявійна
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