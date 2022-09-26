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ISW: Путин даже не пытался подготовить население России к войне и мобилизации

Анастасия КалатурПонедельник, 26 сентября 2022, 04:16
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и к мобилизации.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как пишет ISW, российские высокопоставленные чиновники и кремлевские глашатаи высмеивали идею того, что Россия вторгнется в Украину, вплоть до самого начала вторжения. Путин упорно продолжал называть вторжение "специальной военной операцией", а не войной, и не создавал в России информационных условий для подготовки населения к мобилизации.

Информационные промахи Путина в этом отношении особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, и нет угрозы вторжения в российскую глубинку. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, которые способствовали мобилизации населения в предыдущих российских войнах, просто отсутствуют в этой агрессивной войне, как бы Путин ни представлял ее своему народу.

Аналитики отмечают, что Вооруженные силы России не создавали условий для эффективной широкомасштабной мобилизации по крайней мере с 2008 года и не создавали резервные силы, необходимые для мгновенной мобилизации. Быстрых решений этих проблем нет.

Процесс мобилизации будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян на борьбу, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы. Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году.

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Напомним: В июле аналитики ISW предположили, что Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Темы: ПутинРосcиямобилизациявойна
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