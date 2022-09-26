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Президент Фінляндії сумнівається, що Путін прийме "будь-яку поразку" в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 09:25
Президент Фінляндії сумнівається, що Путін прийме будь-яку поразку в Україні
Sauli Niinistö, фото з сайту президента Фінляндії presidentti.fi

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо попередив про небезпечний момент у війні в Україні, оскільки президент Росії Владімір Путін вклав забагато ресурсів у вторгнення, що обернулося проти нього.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю CNN.

"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", – пояснив фінський президент.

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За його словами, протягом років він побачив і зрозумів еволюцію мислення Путіна. Варто зазначити, що Саулі Нііністьо в минулому мав досить часті контакти з президентом РФ.

"Він розчарований ситуацією в Україні після подій 2014 року. Це розчарування наростало. Він вирішив вирішити це зараз, так чи інакше", – заявив Нііністьо.

За його словами, вторгнення в Українe зменшило активність РФ поблизу Фінляндії.

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"Ми не бачили жодних ознак посилення російської активності поблизу Фінляндії. Тепер у Путіна, схоже, додалося головного болю в Україні. Насправді, біля наших кордонів зараз спокійніше, ніж було протягом тривалого часу", – сказав Нііністьо.

Нагадаємо, у західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України та непублічно надсилають Кремлю попередження про можливі наслідки.

Теми: ПутінвійнаРосіяФінляндія
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