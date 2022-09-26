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Президент Финляндии сомневается, что Путин примет "какое бы то ни было поражение" в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 09:25
Sauli Niinistö, фото с сайта президента Финляндии presidentti.fi

Президент Финляндии Саули Ниинистьо предупредил об опасном моменте в войне в Украине, поскольку президент России Владимир Путин вложил слишком много ресурсов во вторжение, что обернулось против него.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью CNN.

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень трудно представить, как он принимает какое бы то ни было поражение, – и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", – пояснил финский президент.

По его словам, в течение лет он увидел и понял эволюцию мышления Путина. Стоит отметить, что Саули Ниинистьо в прошлом имел достаточно частые контакты с президентом РФ.

"Он разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года. Это разочарование нарастало. Он решил решить это сейчас, так или иначе", – заявил Ниинистьо.

По его словам, вторжение в Украину уменьшило активность РФ вблизи Финляндии.

"Мы не видели никаких признаков усиления российской активности вблизи Финляндии. Теперь у Путина, похоже, добавилось головной боли в Украине. На самом деле, у наших границ сейчас спокойнее, чем было в течение длительного времени", – сказал Ниинистьо.

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Напомним, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично шлют Кремлю предупреждения о возможных последствиях.

Темы: ПутинвойнаРосcияФинляндия
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