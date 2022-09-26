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Іранські дрони: противник врахував помилки, але ЗСУ готують сюрпризи

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 вересня 2022, 11:41
Іранські дрони: противник врахував помилки, але ЗСУ готують сюрпризи
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Повітряні сили констатують, що Росія останніми днями знизила кількість ракетних ударів по Україні, але наростила присутність безпілотників у повітряному просторі над Україною.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Белсат

Деталі: За словами Ігната, противник став рідше використовувати дорогі крилаті ракети і частіше атакувати територію України дронами-камікадзе, які отримав від Ірану.

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Українські Сили оборони вчаться їм ефективно протистояти.

На думку речника Повітряних сил, чотирма транспортними Іл-76 з Ірану до РФ було, можливо, поставлено кілька сотень ударних дронів.

Пряма мова: "Збройні сили України зіткнулися з новим викликом. Останніми днями Харківщина, Одещина та Миколаївщина зазнають нападів цих баражуючих боєприпасів.

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(Для їхньої ліквідації) застосовуються всі види озброєння: і стрілецька зброя, і кулемети, і зенітні установки, і зенітні ракети, перспективно застосовувати і засоби РЕБ.

Усі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих БПЛА.

8 із 10 серед перших (запущених ворогом) були збиті, противник це врахував і використовує нові тактичні прийоми, але й ми відпрацьовуємо прийоми протидії. Загроза є, але ціль збивається".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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