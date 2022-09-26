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Иранские дроны: противник учел ошибки, но ВСУ готовят сюрпризы

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 11:41
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие безпилотников в воздушном пространстве над Украиной.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала Белсат

Детали: По словам Игната, противник стал реже использовать дорогостоящие крылатые ракеты и чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе, которые получил от Ирана.

Украинские Силы обороны учатся им эффективно противостоять.

По мнению спикера Воздушных сил, четырьмя транспортными Ил-76 из Ирана в РФ было, возможно, поставлено несколько сотен ударных дронов.

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины столкнулись с новым вызовом. В последние дни Харьковщина, Одещина и Николаевщина подвергаются нападениям этих барражирующих боеприпасов.

(Для их ликвидации) применяются все виды вооружения: и стрелковое оружие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно применять и средства РЭБ .

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Все методы сейчас изучаются, чтобы более эффективно отрабатывать по этим БПЛА.

8 из 10 среди первых (запущенных врагом) были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но и мы – приемы противодействия. Угроза есть, но цель - сбиваемая".

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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