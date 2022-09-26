Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иранские дроны: противник учел ошибки, но ВСУ готовят сюрпризы

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 11:41
Иранские дроны: противник учел ошибки, но ВСУ готовят сюрпризы
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие безпилотников в воздушном пространстве над Украиной.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала Белсат

Детали: По словам Игната, противник стал реже использовать дорогостоящие крылатые ракеты и чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе, которые получил от Ирана.

Реклама:

Украинские Силы обороны учатся им эффективно противостоять.

По мнению спикера Воздушных сил, четырьмя транспортными Ил-76 из Ирана в РФ было, возможно, поставлено несколько сотен ударных дронов.

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины столкнулись с новым вызовом. В последние дни Харьковщина, Одещина и Николаевщина подвергаются нападениям этих барражирующих боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ

(Для их ликвидации) применяются все виды вооружения: и стрелковое оружие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно применять и средства РЭБ .

Все методы сейчас изучаются, чтобы более эффективно отрабатывать по этим БПЛА.

8 из 10 среди первых (запущенных врагом) были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но и мы – приемы противодействия. Угроза есть, но цель - сбиваемая".

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
В Киеве прощаются с летчиком "Джусом"
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: