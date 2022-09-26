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У Зеленського роз’яснили ситуацію з NASAMS: Є рішення, але системи ще не в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 11:59
У Зеленського роз’яснили ситуацію з NASAMS: Є рішення, але системи ще не в Україні
Сергій Никифоров, Facebook

Речник президента України Володимира Зеленського роз’яснив його слова в ефірі американському телеканалу про те, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS, пояснивши, що йшлося про рішення передати їх. 

Як пише "Європейська правда", про це речник Сергій Никифоров сказав у коментарі "Суспільному". 

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав він.

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Як повідомлялося, в ефірі американського CBS Зеленський, дякуючи США за передачу важливих систем озброєння, вжив фразу "ми отримали NASAMS".

У середині вересня в Пентагоні повідомляли, що перші дві батареї комплексів Україна отримає протягом наступних двох місяців.

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Теми: ЗеленськийзброяСША
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