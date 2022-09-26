У Зеленського роз’яснили ситуацію з NASAMS: Є рішення, але системи ще не в Україні
Речник президента України Володимира Зеленського роз’яснив його слова в ефірі американському телеканалу про те, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS, пояснивши, що йшлося про рішення передати їх.
Як пише "Європейська правда", про це речник Сергій Никифоров сказав у коментарі "Суспільному".
"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав він.
Як повідомлялося, в ефірі американського CBS Зеленський, дякуючи США за передачу важливих систем озброєння, вжив фразу "ми отримали NASAMS".
У середині вересня в Пентагоні повідомляли, що перші дві батареї комплексів Україна отримає протягом наступних двох місяців.
Читайте також Небо під парасолькою. Як працює протиповітряна оборона та чому важливі NASAMS та IRIS-T
Слухайте також:
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти