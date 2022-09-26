Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского разъяснили ситуацию с NASAMS: Есть решение, но системы еще не в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 11:59
У Зеленского разъяснили ситуацию с NASAMS: Есть решение, но системы еще не в Украине
Сергей Никифоров, Facebook

Представитель президента Украины Владимира Зеленского разъяснил его слова в эфире американского телеканала о том, что Украина получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS, объяснив, что речь шла о решении передать их. 

Как пишет "Европейская правда", об этом спикер Сергей Никифоров сказал в комментарии "Суспільному". 

"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", - сказал он.

Реклама:

Как сообщалось, в эфире американского CBS Зеленский, благодаря США за передачу важных систем вооружения, употребил фразу "мы получили NASAMS".

В середине сентября в Пентагоне сообщали, что первые две батареи комплексов Украина получит в течение следующих двух месяцев.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: ЗеленскийоружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Зеленский
Образовательная "Мрия" – Зеленский презентовал приложение для школьников
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: