У Зеленского разъяснили ситуацию с NASAMS: Есть решение, но системы еще не в Украине

Представитель президента Украины Владимира Зеленского разъяснил его слова в эфире американского телеканала о том, что Украина получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS, объяснив, что речь шла о решении передать их.

Как пишет "Европейская правда", об этом спикер Сергей Никифоров сказал в комментарии "Суспільному".

"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", - сказал он.

Как сообщалось, в эфире американского CBS Зеленский, благодаря США за передачу важных систем вооружения, употребил фразу "мы получили NASAMS".

В середине сентября в Пентагоне сообщали, что первые две батареи комплексов Украина получит в течение следующих двух месяцев.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти