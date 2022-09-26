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У Зеленского разъяснили ситуацию с NASAMS: Есть решение, но системы еще не в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 11:59
Сергей Никифоров, Facebook

Представитель президента Украины Владимира Зеленского разъяснил его слова в эфире американского телеканала о том, что Украина получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS, объяснив, что речь шла о решении передать их. 

Как пишет "Европейская правда", об этом спикер Сергей Никифоров сказал в комментарии "Суспільному". 

"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", - сказал он.

Как сообщалось, в эфире американского CBS Зеленский, благодаря США за передачу важных систем вооружения, употребил фразу "мы получили NASAMS".

В середине сентября в Пентагоне сообщали, что первые две батареи комплексов Украина получит в течение следующих двух месяцев.

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Темы: ЗеленскийоружиеСША
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