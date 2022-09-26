Зеленський провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що учасники засідання (в режимі офлайн та відеозв'язком) заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту. Були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

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Також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами. Глава держави наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам.

Нагадаємо: Повітряні сили констатують, що Росія останніми днями знизила кількість ракетних ударів по Україні, але наростила присутність ударних безпілотників іранського виробництва у повітряному просторі над Україною.

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