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Зеленский провел заседание Ставки

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 12:26
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что участники заседания (в режиме оффлайн и видеосвязи) заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта. Были приняты решения об активных действиях сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Глава государства подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед.

Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

Напомним: Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие ударных беспилотников иранского производства в воздушном пространстве над Украиной.

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Темы: Зеленскийвойна
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