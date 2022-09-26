Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что участники заседания (в режиме оффлайн и видеосвязи) заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта. Были приняты решения об активных действиях сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Глава государства подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед.

Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

Напомним: Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие ударных беспилотников иранского производства в воздушном пространстве над Украиной.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти