Росія готує масовані кібератаки на енергетичну інфраструктуру України – ГУР

Росія планує здійснити масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема енергетичної галузі, а також збільшити кількість DDoS-атак на установи Польщі та країн Балтії, за інформацією розвідки.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "У першу чергу удар (кібератака - ред.) буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України".

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Деталі: Розвідка повідомляє, що таким чином росіяни намагатимуться сповільнити контрнаступ українських захисників. Зокрема, при проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років

Також Росія планує збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

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