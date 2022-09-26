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Россия готовит массированные кибератаки на критическую инфраструктуру Украины – ГУР

"Украинская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 12:25
Фото иллюстративное из открытых источников

Россия планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, в частности енергетической отрасли, а также увеличить количество DDoS-атак на учреждения Польши и стран Балтии, по информации разведки.  

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "В первую очередь удар (кибератака - ред.) будет направлен на предприятия энергетической отрасли. Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения прежде всего в восточном и южном регионах Украины".

Детали: Разведка сообщает, что таким образом россияне хотят замедлить контрнаступление украинских защитников. В частности, при проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов

Также Россия планирует увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего Польши и стран Балтии.

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