Путін хоче, щоб Захід поважав Росію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Росія та Білорусь не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці, а Путін закликав Захід поважати Росію.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Лукашенка: "Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із Росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба приймати відповідальні рішення. Не хочуть - не треба".

Деталі: У свою чергу Путін, коментуючи слова Лукашенка, закликав Захід з повагою ставитись до Росії. "З повагою до нас (РФ) ставитися" ,- сказав Путін.

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 вересня полетів до лідера країни-агресора Володимира Путіна в Росію, де вони обговорюють "непростий період" і дякують людям "за розуміння".

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