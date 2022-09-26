Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин хочет, чтобы Запад уважал Россию

Станислав ПогориловПонедельник, 26 сентября 2022, 12:30
Путин хочет, чтобы Запад уважал Россию
Путин и Лукашенко, скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Беларусь не будут терпеть унижения от Европы, хотя будущее в сотрудничестве, а Путин призвал Запад уважать Россию.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта", российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Лукашенко: "Европа, если она отшумела (я о тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже трижды сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят - не надо".

Реклама:

Детали: В свою очередь Путин, комментируя слова Лукашенко, призвал Запад с уважением относиться к России. "С уважением к нам (РФ) относиться" ,- сказал Путин.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября полетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Россию, где они обсуждают "непростой период" и благодарят людей "за понимание".

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: ЛукашенкоПутинРосcияЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: