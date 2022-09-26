Путин хочет, чтобы Запад уважал Россию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Беларусь не будут терпеть унижения от Европы, хотя будущее в сотрудничестве, а Путин призвал Запад уважать Россию.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта", российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Лукашенко: "Европа, если она отшумела (я о тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже трижды сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят - не надо".

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Детали: В свою очередь Путин, комментируя слова Лукашенко, призвал Запад с уважением относиться к России. "С уважением к нам (РФ) относиться" ,- сказал Путин.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября полетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Россию, где они обсуждают "непростой период" и благодарят людей "за понимание".

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