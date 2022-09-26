Тимошенко судиться з МЗС через дипломатичний паспорт

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із колегою-депутатом Григорієм Немирею подали до суду на Міністерство закордонних справ із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти.

Джерело: Kyiv Independent на матеріали суду

Деталі: Обидва депутати були позбавлені дипломатичних паспортів влітку за те, що не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагало законодавство.

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Тепер парламентарії просять суд змусити міністерство повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов'язує їх здавати паспорти в міністерство, коли вони не у відрядженні.

Що передувало: 5 серпня УП повідомила, що Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.