Тимошенко судиться з МЗС через дипломатичний паспорт
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із колегою-депутатом Григорієм Немирею подали до суду на Міністерство закордонних справ із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти.
Джерело: Kyiv Independent на матеріали суду
Деталі: Обидва депутати були позбавлені дипломатичних паспортів влітку за те, що не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагало законодавство.
Тепер парламентарії просять суд змусити міністерство повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов'язує їх здавати паспорти в міністерство, коли вони не у відрядженні.
Що передувало: 5 серпня УП повідомила, що Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.