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Тимошенко судится с МИД из-за дипломатического паспорта

Роман ПетренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 12:39
Тимошенко судится с МИД из-за дипломатического паспорта
фото с Facebook тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с коллегой-депутатом Григорием Немырей подали в суд на Министерство иностранных дел с требованием вернуть им дипломатические паспорта.

Источник: Kyiv Independent на материалы суда

Детали: Оба депутата были лишены дипломатических паспортов летом за то, что не вернули их в МИД в течение 10 дней после возвращения из рабочей поездки, как того требовало законодательство.

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Теперь парламентарии просят суд заставить министерство вернуть им дипломатические паспорта, а также отменить норму, обязывающую их сдавать паспорта в министерство, когда они не в командировке.

Что предшествовало: 5 августа УП сообщила, что Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок. 

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Темы: ТимошенкоБатькивщинасудМИД
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