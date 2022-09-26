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СБУ "розколола" полоненого росіянина, який розстріляв цивільного у Бучі

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 14:52
Ексгумація, фото СБУ

Слідчі Служби безпеки встановили, що нещодавно захоплений в полон російський військовий у березні розстріляв з автомата цивільне авто в Бучанському районі Київщини, а тіло загиблого українця закопав у лісі – вбивці загрожує довічне ув’язнення. 

Джерело: пресслужба СБУ та пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацією слідства, російський військовий на початку березня цього року разом зі співслужбовцями з автомата розстріляв автомобіль ВАЗ на трасі поблизу селища Здвижівка, в результаті чого загинув на місці водій авто. Щоб приховати злочин, росіяни закопали тіло вбитого у лісі.

Дослівно: "У вересні зловмисник був затриманий українськими військовими під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку. Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місцезнаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу". 

Більше деталей: Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ отримали додаткову інформацію про численні злочини учасників цього підрозділу РФ, зокрема про обстріли житлових будинків, пограбування та вбивства.

 

СБУ повідомляє, що вбивця є контрактником одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил Росії. За даними слідства, у 2019 році він брав участь у бойових діях на території Сирії.

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Полоненому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі встановлюються інші військовослужбовці РФ, причетні до цього злочину.

 

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Теми: Київська областьСБУвоєнні злочинивбивство
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